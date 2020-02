Echtgenote minnaar 72-jarige neergestoken vrouw blijft ook nog maand langer in cel LSI

21 februari 2020

10u29

Bron: LSI 0 Wielsbeke De 25-jarige vrouw uit Temse die er samen met haar echtgenoot van verdacht wordt betrokken te zijn bij de schietpartij op een 72-jarige vrouw in Wielsbeke op maandag 10 februari blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk vrijdag beslist. Er is nog geen duidelijkheid over wie heeft geschoten, daarvoor is het wachten op het kruitsporenonderzoek. Haar echtgenoot Imraan A. hoorde vorige week zijn aanhouding al met een maand verlengd worden.

Door de wekelijkse staking in de gevangenissen was Summer A. (25) uit Temse niet aanwezig op de zitting van de raadkamer. Haar advocaat Olivier Mostrey drong niet aan op haar vrijlating omdat er nog teveel onduidelijkheden zijn. De voornaamste: wie heeft twee keer naar Grietje W. (72) geschoten? Haar tuinman en minnaar Imraan A. (31) of zijn echtgenote Summer A. Met z’n drieën hielden ze er een bizarre driehoeksverhouding op na die al dateerde van toen Grietje W. nog in Brasschaat woonde. “Summer herinnert zich nog altijd niet wat er is gebeurd”, aldus haar advocaat. “Het is dus wachten op de resultaten van het kruitsporenonderzoek om het onderzoek in een stroomversnelling te brengen. Ze is wel enorm opgelucht dat het slachtoffer aan de beterhand is. Het is bizar dat Summer en Grietje eigenlijk ondanks de wat ongewone situatie toch goed overeenkwamen. Zij deed heel wat voor de vrouw.” Imraan A. wees in zijn eerste verklaring naar zijn echtgenote als diegene die heeft geschoten. Nieuwe verhoren van de protagonisten zijn er voorlopig nog niet gebeurd.