Doe uw hond al maar zwembandjes aan Joyce Mesdag

11 oktober 2019

16u07 1 Wielsbeke Dit weekend is Sint-Baafs-Vijve opnieuw het mekka van de hondenbaasjes en hun trouwe viervoeter. Op zondag is er de 169ste hondenzwemming, een organisatie van de vzw Sint-Bavovrienden.

Elk jaar nemen zo’n 50 tot 75 honden deel aan de hondenzwemming. De deelnemende dieren worden met bootjes naar de overkant van de Leie gebracht. Na het startsignaal moeten ze naar het water lopen, in de Leie springen, en om het eerst naar hun baasje zwemmen die hen staat te roepen vanop de andere oever. Het evenement lokt elk jaar 3.000 tot 5.000 bezoekers. Sinds januari vorig jaar is de traditie erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Vrijdagavond is er de tweede Koude Voetentocht, een wandeltocht in samenwerking met de jeugdwerking van KSC Wielsbeke. Zaterdag vanaf 14u is er Timo’s Meespeelshow in zaal Den Aert, een voorstelling met gratis inkom. Zondag is er naast de hondenzwemming zelf ook een Hondenworp (voor wie eraan zou twijfelen, er wordt met pluchen honden gegooid, voor alle duidelijkheid) een optreden van Swoop in de feesttent. Het volledige programma vind je op www.hondenzwemming.be.