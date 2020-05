Dodelijk ongeval met fietser (42) in Wielsbeke: automobiliste had te veel gedronken en sms’te achter stuur LSI

06 mei 2020

10u27

Bron: LSI 16 Wielsbeke De 25-jarige automobiliste die dinsdagavond in Wielsbeke een dodelijk ongeval met een 42-jarige fietser uit Machelen-aan-de-Leie veroorzaakte had te veel gedronken en was wellicht aan het sms’en achter het stuur. Dat zegt het parket van West-Vlaanderen. Het rijbewijs van de vrouw is voor 15 dagen onmiddellijk ingetrokken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Rond 20.15 uur reed het slachtoffer met zijn fiets langs de N357, een gewestweg zonder fietspaden. Plots werd hij achteraan aangereden door het voertuig van de 25-jarige automobiliste uit Wielsbeke. Het slachtoffer werd met zijn fiets in de gracht en het veld aan de rechterkant van de weg gekatapulteerd. Langdurige reanimatie door een toegesneld MUG-team leverde geen resultaat op. De man stierf ter plaatse.

Na de aanrijding reed de automobiliste uit Wielsbeke in paniek verder. Thuis vertelde ze wat er was gebeurd en verwittigde haar moeder de politie. Na onderzoek en verhoor bleek dat de automobiliste iets te veel gedronken had. Haar alcoholpercentage was net boven de toegelaten limiet. Het parket gaat ervan uit dat ze aan het sms’en was achter het stuur. Ze wordt beschuldigd van onopzettelijke doding, alcoholintoxicatie en vluchtmisdrijf.