Dieter Lauwers en SC Wielsbeke eervol onderuit op Lokeren-Temse: “Complimenten voor de groep” Erik De Block

20 september 2020

19u22 0 Wielsbeke Eersteprovincialer SC Wielsbeke speelde in de vierde ronde van de Beker van België zaterdagavond bij tweedenationaler Lokeren-Temse (3-0-verlies) een heel verdienstelijke wedstrijd. “Ondanks de cijfers was het toch geen vlotte, gemakkelijke zege voor de thuisploeg”, benadrukt trainer Dieter Lauwers. “Complimenten voor de groep.”

“Lokeren-Temse had blijkbaar een totale misvatting over onze manier van spelen. We willen aanvallen en met een goed blok vooruit spelen. Op Daknam kregen we voor de rust drie open kansen. Pieter Planckaert en Andres Verschelde kwamen alleen voor doel. Ook Jari Dejaegere was er twee keer dichtbij”, gaat Lauwers voort. “De goal viel evenwel aan de overkant. Een mooi doelpunt, dat wel. We hadden de rust evenzeer kunnen ingaan met een 1-1-tussenstand. We hadden de pech dat vijf minuten na de rust onze aanvoerder Maddens uitviel met een hoofdwonde. Glenn kreeg tien hechtingen.”

Lokeren-Temse kon pas in het slotkwartier het verschil maken met nog eens twee doelpunten. “Op den duur werd het voor ons moeilijker”, aldus de nieuwe coach. “Zelf waren we nog één keer gevaarlijk, terwijl we anderzijds niet zoveel weggaven. Uit de kluts verdubbelde de score en daarop gingen de kopjes naar beneden. Dejaegere viel bovendien nog eens geblesseerd uit, terwijl we alle wissels opgebruikt hadden. Ik haalde hem uit voorzorg naar de kant om geen risico’s te nemen. We kregen dan nog een derde goal binnen.”

Beker als teambuilding

Er waren op Daknam 1.085 betalenden. SC Wielsbeke speelde voor de beker liefst vier keer op verplaatsing. “Chapeau voor de club die driemaal een autobus voorzag en ook pasta voor de spelersgroep”, benadrukt Lauwers. “Die verplaatsingen waren ook een vorm van teambuilding. De eerste competitiewedstrijd is woensdag op Diksmuide. “We zullen trainen op dinsdag en donderdag, rustig en tactisch”, vertelt Lauwers. “Iedereen fit houden is nu het belangrijkste. Over de voorbereiding ben ik alvast tevreden. Vanaf woensdag is het pas voor de knikkers en punten. Voor Maddens komt de match tegen Diksmuide wellicht te vroeg, maar ik hoop hem zaterdag op Wervik te recupereren.”