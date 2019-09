Danny Vanhoutte vervangt tijdelijk raadslid Emilie Clinckemaillie Joyce Mesdag

18 september 2019

17u35 0 Wielsbeke In de gemeenteraad van september wordt Danny Vanhoutte aangesteld als gemeenteraadslid voor CD&V, ter vervanging van Emilie Clinckemaillie, die momenteel met bevallingsverlof is. Ze beviel in augustus van een zoon Edouard, een vierde kindje voor haar en haar partner.

Danny Vanhoutte (52) woont in de Lijsterlaan in Wielsbeke en is bestuurslid van CD&V sinds 2018. Hij werkt als deskundige bij de Vlaamse overheid. Hij is gehuwd met Sabine Hoste en vader van Yentl en Jana. Danny is vooral gekend als bestuurslid van KSC Wielsbeke. Hij is ook bestuurslid van de vzw Net@Work (het vroegere PWA) in Wielsbeke. Emilie Clinckemaillie neemt haar mandaat als raadslid weer op vanaf december.