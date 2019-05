Daniël en Jeanne vieren briljant Joyce Mesdag

31 mei 2019

Daniël Vervelghe en Jeanne Coussens uit Wielsbeke hebben hun briljanten huwelijksverjaardag gevierd. Daniël werkte het grootste deel van zijn carrière in de textiel, eerst bij Seynaeves in Oostrozebeke, daarna bij Bekaert Textiel in Waregem. Het koppel leerde elkaar kennen bij Seynhaeves in Oostrozebeke, waar Jeanne ook enkele jaren werkte, tot ze samen kinderen kregen en Jeanne thuis bleef om voor het gezin te zorgen. De drie dochters van het koppel, Martine, Maddy en Conny, zorgden samen voor vier kleinkinderen: Sharon, Sharissa, Aaron en Bengy. En intussen zijn er ook al vijf achterkleinkinderen: Noah, Maud, Amelie, Lucas en Louis. Het koppel is nu nog allebei lid van Okra en Samana, waar ze graag activiteiten van bijwonen.