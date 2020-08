Daar zou de site Hernieuwenburg er in de toekomst kunnen uitzien, met een vijver voor het gemeentehuis Joyce Mesdag

26 augustus 2020

17u36 1 Wielsbeke De gemeente Wielsbeke heeft de eerste simulatiebeelden verspreid van het masterplan voor de site Hernieuwenburg. De eerste fase daarvan start dit najaar, met de bouw van een zwembad, sporthal en cafetaria. Die werken zullen anderhalf jaar tot twee jaar duren.

Wanneer die fase klaar is, wordt het bestaande zwembad en de bestaande cafetaria afgebroken. De vrijgekomen ruimte wordt ingericht als groenzone, die zal aansluiten bij het bestaande groen in de omgeving. Daardoor zal je van in de cafetaria tot aan het gemeentehuis kunnen kijken.

Ook het luikje mobiliteit wordt in het masterplan opgenomen: er komen twee hoofdingangen, aan de kant van de Hernieuwenstraat, en aan de kant van de Rijksweg. “Welke timing er voor de fases na de bouw van het zwembad annex sporthal is, is nog niet duidelijk”, zegt burgemeester Jan Stevens (CD&V). “Maar met deze simulatiebeelden zie je toch duidelijk welke richting we in de toekomst uit willen met domein Hernieuwenburg.”

Meer info en beelden vind je op www.wielsbeke.be.