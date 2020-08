Corona velt ook hondenzwemming in oktober Joyce Mesdag

05 augustus 2020

14u55 0 Wielsbeke De 170ste hondenzwemming zal niet voor dit jaar zijn. De organisatie heeft beslist het evenement in Sint-Baafs-Vijve te annuleren door de coronacrisis.

Elk jaar nemen zo’n 50 tot 75 honden deel aan de hondenzwemming. De deelnemende dieren worden met bootjes naar de overkant van de Leie gebracht. Na het startsignaal moeten ze in de Leie springen, en om het snelst naar hun eigenaar zwemmen, die staat te wachten op de andere oever. Het evenement lokt elk jaar 3.000 tot 5.000 bezoekers. Sinds januari 2018 is de traditie erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed.

“De laatste maanden wordt het ene massa-event na het andere geannuleerd”, zegt Vincent Herman, bestuurslid bij de Sint-Bavo Vrienden. “We hadden nog een sprankeltje hoop dat grote evenementen in oktober tóch weer zouden kunnen plaatsvinden, maar we moeten realistisch zijn: het zal niet lukken. Heel jammer, inderdaad, het is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat het evenement niet kan doorgaan. Maar goed, we zijn niet alleen, alle collega-organisatoren moeten ook hun evenementen afgelasten…” Het kermisweekend zou doorgaan op 9, 10 en 11 oktober.