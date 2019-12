Concert ten voordele van Centrum ter Preventie van Zelfdoding: ‘Als we ook maar één iemand op andere gedachten kunnen brengen, is dit onze moeite waard geweest.’ Joyce Mesdag

20u59 0 Wielsbeke Zaterdag 21 december organiseren vijf vrienden ‘Filet Americana’ in Wielsbeke, twee concerten in het kader van de Warmste Week. De opbrengst van het concert gaat naar het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, een goed doel die de vrienden nauw aan het hart ligt na het overlijden van hun vriend en broer Klaas. “Als we hier ook maar één iemand mee op andere gedachten kunnen brengen, dan is dit al de moeite geweest.”

Filet Americana is een muzikaal project door Bart Oosterlijnck, de drijvende kracht achter folkpopgroep Folgazán. Samen met 6 muzikale familieleden en 2 muzikale vrienden bereidt hij drie concerten voor onder de naam Filet Americana. De gelegenheidsband zal er ‘americana-muziek’ brengen, een genre dat afgeleid is van authentieke country, folk en blues. Eén concert vindt plaats in Wielsbeke, één in Ingelmunster en één in Kortrijk. Aan elk concert koppelt de groep een ander goed doel.

“Vier van ons hebben bij Bart in de klas gezeten”, vertelt Niels Vromant. “Toen we hoorden van zijn initiatief hebben we ons spontaan kandidaat gesteld. Als het goeie doel het Centrum ter Preventie van Zelfdoding mocht zijn, dan zouden wij onze schouders onder het concert zetten.”

Het is al niet de eerste keer meer dat de vrienden een actie organiseren voor dat goeie doel. Na het overlijden van Klaas, Niels’ broer en vriend van, Brecht Mortier, Chiel Hellyn en Jonas Haerinck. Bert Durieux, kwamen ze van dichtbij in aanraking met zelfdoding.

“Wat het overlijden van Klaas teweeg heeft gebracht is echt onbeschrijfelijk”, zegt Niels. “We gaan hem nooit vergeten, en het is verschrikkelijk dat dit is gebeurd. Maar we willen toch een positieve boodschap brengen. Praat als je met iets zit, er zijn genoeg mensen die bereid zijn om te luisteren. En als je ziet dat iemand het moeilijk heeft, doe er iets aan. Als we hier ook maar één iemand mee op andere gedachten kunnen brengen, dan is al onze moeite het waard geweest.”

De concerten vinden plaats in het OC Leieland in Ooigem en beginnen om 17 uur en 20 uur. Voor het concert om 17 uur zijn nog tickets. Tickets kosten 7 euro. Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.