Cannabisplantages in gewelven onder brug is trend die komt overwaaien uit Nederland Alexander Haezebrouck

16 januari 2020

21u20 6 Wielsbeke De cannabisplantage in het gewelf onder een brug in Wielsbeke is een primeur voor ons land. Maar het fenomeen om wiet te kweken komt overwaaien uit Nederland waar ze soortgelijke ontdekkingen al enkele jaren vaststellen. In oktober vorig jaar werd nog een plantage gevonden in een trambrug in Utrecht.

In Nederland schrikken ze niet meer bij het vinden van een cannabisplantage onder een brug. Zo vond de politie in 2016 al eens 450 wietplanten in een technische ruimte van een brug in Nieuwegein en vorig jaar werden er wietkwekerijen ontdekt onder bruggen in Utrecht en Haarlem. Toch blijft het voor ons redelijk onwaarschijnlijk hoe de kwekers een professionele plantage van maar liefst 500 planten konden installeren in de brug van de Expresweg die over de Leie loopt. “Het zijn echt vakmannen die zoiets in elkaar hebben gestoken”, vertelt burgemeester Jan Stevens (CD&V). “In die gewelven is helemaal geen elektriciteit ofzo aanwezig. Dat hebben ze allemaal zelf aangelegd door elektriciteit af te tappen van een elektriciteitskast die onder de brug staat. Die elektriciteitsdraad hebben ze mooi weggestoken door klinkers uit te halen en terug te steken. Het is eigenlijk best knap hoe ze alles in elkaar gestoken hebben, maar dit is duidelijk georganiseerde misdaad.” Ook het lef waarmee de kwekers te werk zijn gegaan, verbaast de burgemeester. “Er rijden dagelijks zoveel mensen over die brug. Ze moeten ook al dat materiaal daar gekregen hebben zonder dat iemand dat heeft gezien of zich daar vragen heeft over gesteld. Hopelijk levert het buurtonderzoek van de politie iets op.”

Toegang tot gewelven onder brug vrij toegankelijk

Om toegang te krijgen tot die gewelven onder de brug hoef je geen acrobatentoeren uithalen. Je klimt de helling omhoog, tussen het gewelf en de muur van de brug zit een spleet van zo’n anderhalve meter. Daartussen zit een deur om binnen te gaan. Onderaan de brug steekt ook een rooster waardoor materiaal naar binnen kan worden gegooid. De kwekers hadden alles voorzien. In het gewelf dat volledig hol is, hadden ze enkele valse muren geplaatst waardoor het ook voor de brandweer even zoeken was vooraleer ze de ontdekking deden. De plantage was zelfs afgesloten met een vergrendelsysteem met magneten. Binnenin hadden ze voor elektriciteit gezorgd. Met warmteblazers en lampen zorgden ze voor de juiste temperatuur en licht. Er stonden enkele zwembadjes met water om de plantjes van water te voorzien. Ook de nodige elektrische installaties waren aanwezig.

Laatste inspectie in 2017

De brug is eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Ook voor ons is dit een compleet nieuw gegeven, wij hebben zoiets nog nooit meegemaakt”, vertelt woordvoerster Veva Daniëls. “De laatste inspectie van die brug dateert van 2017 en die is in goede staat. Alle bruggen worden elke vijf jaar gecontroleerd. De volgende inspectie stond dus gepland in 2022. Tijdens die inspecties controleren we ook die holle gewelven. De reden waarom die hol zijn, is redelijk eenvoudig. Het is goedkoper en ze wegen minder op de steunpilaren van de brug.” Bij het AWV gaan ze nu niet meteen alle bruggen gaan controleren. “Dit is zeer uitzonderlijk, maar we gaan onze controleurs wel informeren en indien ze iets opmerken moeten ze meteen de politie bellen. We gaan ook bekijken om de toegang tot die holle ruimtes onder de bruggen beter af te sluiten voor buitenstaanders.”

Nog geen verdachten opgepakt

De politie en het parket onderzoeken de zaak er zijn voorlopig nog geen verdachten opgepakt. Het was de brandweer die de ontdekking woensdag deed nadat een passant had gezien hoe er zwarte rook naar buiten kwam. Er was een kortsluiting ontstaan in de elektrische installatie van de kwekers. Toen de brandweer ter plaatse kwam en uiteindelijk de kweek ontdekte, was niemand aanwezig. De politie doet een buurtonderzoek en roept op tot getuigen.