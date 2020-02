Cafetaria langs de Leie in Ooigem zal er zo uitzien Joyce Mesdag

05 februari 2020

Wielsbeke krijgt een jachthaven voor een 20-tal boten. De jachthaven komt vlak bij het pompstation aan de drietrapsluis, op de plek waar het kanaal Ooigem-Leie en de Leie samenkomen. Naast die jachthaven komt een ‘clubhuis’, een cafetaria waar ook fietsers en voetgangers even kunnen verpozen. Er komt ook een openbaar sanitair blok. “De locatie daar is een prachtige omgeving om even halt te houden”, zegt burgemeester Jan Stevens (CD&V). “Dit wordt ongetwijfeld een trekpleister.” Het initiatief komt van de jachtclub vzw Ooigem Yacht Club Leiekanaal. Die club zal instaan voor de uitbating van de cafetaria. Het clubhuis gaat als alles goed gaat eind dit jaar open.