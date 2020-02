Cabine vrachtwagen brandt volledig uit na steekvlam door olielek Alexander Haezebrouck

21 februari 2020

13u08 0 Wielsbeke De cabine van een vrachtwagen is vrijdagmorgen volledig uitgebrand bij het gipsplatenbedrijf Knauf langs de Vaartstraat in Ooigem. Hydraulische olie was op de warme uitlaat terechtgekomen waardoor een steekvlam ontstond. Niemand raakte gewond.

De bestuurder had het gevaar snel in de gaten en probeerde de vlammen eerst zelf te blussen met een poederblusser die in zijn cabine lag. Ook het bedrijf zelf schakelde een blusteam in, maar in geen tijd stond de volledige cabine in lichterlaaie. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur uiteindelijk vrij snel blussen. Ze konden niet voorkomen dat de cabine van de vrachtwagen volledig opging in de vlammen. Aan het bedrijf zelf is geen schade.