Burgemeester pakt overlast aan: Poolse bouwvakkers uit veel te krappe rijwoning gezet Hans Verbeke & Joyce Mesdag

26 juni 2019

13u20 0 Wielsbeke Negen Poolse bouwvakkers die al een tijd in een bescheiden huurwoning langs de Bavikhoofsestraat wonen en daar frequent voor overlast zorgen, moeten op zoek naar een ander onderkomen. Woensdagmorgen viel de politie en de Wooninspectie binnen in het huis. Het dossier wordt overgemaakt aan het parket.

Na herhaalde klachten van maandenlange overlast besloot burgemeester Jan Stevens (CD&V) in te grijpen. “Geluidsoverlast, vooral bij goed weer en meestal ook ’s avonds laat, was de voornaamste klacht”, zegt Stevens. “Maar ook het regelmatig geruzie tussen de bewoners zorgde voor ergernis in de buurt. De situatie kon niet langer getolereerd worden.” Woensdagmorgen, iets na vijf uur, viel de politie samen met de Wooninspectie het huis vlak naast het Q8-tankstation binnen. “Dat gebeurde zo vroeg omdat we vreesden dat de bewoners anders al konden vertrokken zijn naar hun werk. Ze zijn namelijk actief in de bouw en het had zomaar gekund dat ze omwille van het warme weer nog vroeger dan anders aan hun dagtaak begonnen waren.”

Slechte leefomstandigheden

In het pand werden liefst negen volwassen mannen aangetroffen. “Ze betaalden maandelijks elk individueel een vrij fors bedrag om er te mogen wonen aan een niet onbesproken Belg”, weet Jan Stevens. “Die was op zijn beurt dan weer de officiële huurder van de woning.” De Belg verdiende dus flink op de kap van de Poolse bouwvakkers. “Eigenlijk gaat het om huisjesmelkerij zonder dat de eigenaar van de woning op de hoogte was”, zegt Stevens. “De negen Poolse bouwvakkers moesten een ander onderkomen zoeken en hebben dat inmiddels gevonden in het Roeselaarse. Ik hoor dat ze daar allemaal samen terechtkunnen in één woning. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt van de feitelijke toestand. Het dossier verhuist straks naar het parket, ook het arbeidsauditoraat is ingelicht om na te gaan of er sprake is van illegale tewerkstelling.”