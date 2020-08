Brouwer en cateraar openen pop-uprestaurant Puur: “Alternatief nu er door corona geen cateropdrachten meer binnenkomen” Joyce Mesdag

14 augustus 2020

17u30 0 Wielsbeke In de Hooiestraat in Wielsbeke opent vrijdagavond pop-uprestaurant Puur, een initiatief van Timo Berth (28) van Beggie Catering uit Waregem en Nicolas Tjoen (33) van brouwerij De Bie en vleesbedrijf Puur Vlees uit Wakken. Met Puur vond Timo een alternatief voor zijn cateringbedrijf, dat door de coronamaatregelen geen opdrachten meer binnenkrijgt. “De premies vallen weg, maar echt logisch is dat niet.”

Het zag er begin dit jaar goed uit voor Timo Berth (28) van Beggie Catering. Hij had een volle agenda tot en met eind september. “Maar corona gooide roet in het eten”, zegt Timo. “Het begon met annuleringen voor maart, april en mei, maar ondertussen is mijn hele agenda leeg en het ziet er niet naar uit dat er beterschap komt. Frustrerend. Vooral als je de bedenking maakt dat restaurants wel open mogen en je daar toch ook met tientallen mensen samen zit. In het begin kreeg onze sector premies als steunmaatregel, maar sinds begin juli krijgen we niets meer. Heel onlogisch, want er is voor mij niet meer mogelijk dan in de periode ervoor.”

Viergangenmenu

Dus ging Timo op zoek naar een alternatief. “Eind juli kwam Timo naar me toe”, reageert Nicolas Tjoen. “We werken geregeld samen voor de feesten die Timo doet. Hij wou een stuk weide in Wielsbeke gebruiken om er een pop-uprestaurant uit te bouwen. Twee weken zou hij nodig hebben om alles op te bouwen.”

Vanaf vrijdagavond kun je er gaan eten. “Elke twee weken zorg ik voor een andere viergangenmenu”, gaat Timo verder. “Daarvoor betaal je zestig euro. Er is plaats voor zeventig gasten. Voorlopig heb ik een vergunning voor drie maanden. Hoe de toekomst er daarna uitziet, weet ik nog niet. Van zodra het kouder wordt, wordt het minder evident in deze tent.”

Opvallen

De pop-up vormt een ideaal alternatief waardoor Timo niet langer werkloos thuis zit. “Gelukkig heb ik niet zulke zware investeringen moeten doen in mijn zaak. Ik heb mijn foodtrucks namelijk zelf gemaakt. Beggie Catering zal normaal de coronacrisis wel overleven. Maar het is vooral een ideale manier om op te vallen, nu Beggie Catering maandenlang ‘out’ is.”