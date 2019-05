Bordjes om bedrijven Crop’s en Vandenavenne beter aan te duiden: ‘Want nu rijden ze nog te vaak de Oostrozebeeksestraat in’ Joyce Mesdag

29 mei 2019

17u58 0 Wielsbeke Er komen wegwijzers naar diepvriesbedrijf Crop’s en veevoederbedrijf Vandenavenne in Ooigem.

Dat blijkt uit een antwoord van schepen van Mobiliteit Daisy Haydon (CD&V) op een vraag van raadslid Wout Verheye (N-VA). Vorig jaar is een nieuwe ontsluitingsweg in gebruik genomen die de oude Unilin-site verbindt met het nieuwe rond punt aan de Fabiolalaan. Het is de bedoeling dat het zware verkeer afkomstig van de twee bedrijven Crop’s en Vandenavenne en de toekomstige KMO-zone op de Unilin-site voortaan die weg volgen. De Oostrozebekstraat werd in dat kader ook geknipt.

“Maar dat loopt niet zoals het moet”, zegt Verheye. “Al maanden rijden vrachtwagenchauffeurs nietsvermoedend de Oostrozebeeksestraat binnen, om er dan op het einde van de weg, vlak voor Crop’s en Vandenavenne, te zien dat ze niet meer door kunnen. Waarom duurt het zolang vooraleer bordjes worden geplaatst aan het kruispunt van de Oostrozbeeksestraat met de Fabiolalaan? Die kunnen de vrachtwagens vrij eenvoudig via de nieuwe rotonde naar hun bestemming leiden.”

Schepen Haydon had goed nieuws voor raadslid Verheye. “Onze technische dienst heeft aanwijsbordjes besteld. Er komt een bordje op het kruispunt van de Fabiolastraat met de Oostrozebeeksestraat, een bordje op het rond punt zelf, en een bordje op het kruispunt van de Fabiolastraat met de gewestweg. We hebben de bedrijven zelf ook al aangesproken met de vraag duidelijk te vermelden op hun vervoersdocumenten hoe de chauffeurs hun bedrijven best bereiken.”