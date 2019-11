Bib gesloten? Bibox heeft nu ook een inleverbus Joyce Mesdag

05 november 2019

14u50 0 Wielsbeke De bibliotheek van Wielsbeke, Bibox, beschikt nu ook over een inleverbus. Uitgeleende materialen kunnen altijd via deze bus ingeleverd worden, behalve tijdens de openingsuren van de bib. Je vindt de inleverbus rechts naast de hoofdingang van de bib.

De registratie van de ingeleverde materialen wordt verwerkt tijdens de eerstvolgende dag waarop de bibliotheek open is. Let wel, de uitleentermijn van boeken of andere materialen die je nog in je bezit hebt, wordt niet automatisch verlengd. Te betalen vergoedingen blijven openstaan tot het volgende bibliotheekbezoek.