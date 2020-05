Bewoners Ter Lembeek mogen volgende week bezoek ontvangen Joyce Mesdag

12 mei 2020

15u09 0 Wielsbeke De bewoners van woonzorgcentrum Ter Lembeek in Wielsbeke zullen vanaf volgende week elk één persoon mogen ontvangen. In de cafetaria worden daarvoor twee bezoekruimtes gerealiseerd.

Daarnaast kunnen familieleden, net zoals de voorbije weken al het geval was, bewoners ook even begroeten aan het raam, of hen even spreken dankzij ‘de babbelbox’, een kamer op de gelijkvloerse verdieping waar een muggenraam bedekt werd met plasticfolie.

Geen enkele bewoner van het woonzorgcentrum Ter Lembeek in Wielsbeke is besmet met het coronavirus, zo blijkt uit tests die afgelopen donderdag werden uitgevoerd.