Beperkte schade na snel geblust brandje in D-toxx hotel VHS

25 mei 2019

17u04 0

De brandweer moest zaterdagvoormiddag rond elf uur even tussenkomen in het D-toxx hotel, langs de de Maurissenstraat in Wielsbeke. Als gevolg van een oververhitte elektrische kabel was daar een klein brandje ontstaan in de omgeving van de sauna. Met een blustoestel kregen de brandweerlui het brandje snel onder controle. Niemand raakte gewond. Het hotel kan gewoon open blijven. De tussenkomst van de brandweer lokte in de straat behoorlijk wat mensen naar buiten. Na een half uurtje konden de spuitgasten weer inrukken.