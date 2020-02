Bart Desmyter (63) zet na 30 jaar uitgeverij De Eenhoorn te koop: “Zodat ik voor mijn vrouw kan zorgen” Joyce Mesdag

26 februari 2020

17u41 0 Wielsbeke Uitgeverij De Eenhoorn uit Wielsbeke staat te koop. Bart Desmyter (63) gaat met pensioen. Sinds 1990 gaf Bart zo’n 1.400 boeken uit. Hij wil nu meer tijd besteden aan de zorg voor zijn vrouw. “Maar ik blijf aan boord tot ik een overnemer heb gevonden, zodat de 9 werknemers aan de slag kunnen blijven, en het familiebedrijf verder gezet wordt”, zegt hij.

Het begon destijds allemaal met het boek Puntjepuntjepuntje. “Ik had een administratieve job in het bedrijf van mijn vader”, vertelt Bart. “Het waren eigenlijk twee bedrijven in één: een drukkerij, en een uitgeverij van vakbladen. Journalist Geert De Kockere had een idee voor een prentenboek voor jonge kinderen, en we hebben dat samen uitgegeven. Het was erg vernieuwend voor die tijd, want de meeste kinderboeken kwamen op dat moment uit het buitenland. We hebben er meteen de prijs voor mooist geïllustreerd kinderboek van dat jaar voor gekregen. Dat smaakte naar meer.”

Medailles

Sinds 1990 staat Bart aan het roer van De Eenhoorn. De Eenhoorn maakt vooral kinder-en jeugdboeken, en occasioneel ook eens een roman voor volwassenen, op voorwaarde dat hij voorzien is van illustraties. Bekende auteurs zijn onder meer Brigitte Minne, Edward van de Vendel, Geert De Kockere, Tine Mortier en Koen D’haene. Carll Cneut en Klaas Verplancke zijn maar twee van de vele illustratoren die al met De Eenhoorn hebben samengewerkt. “Een van de mijlpalen, was toen we op een boekenwedstrijd in Bologna de gouden en de zilveren medaille wonnen met onze boeken. Vanaf dan liepen internationale uitgeverijen ons standje op beurzen niet meer voorbij. De tweede mijlpaal was een kleine 10 jaar geleden, toen we met ‘Het Geheim van de Keel van de Nachtegaal’ op één na alle prijzen hebben gewonnen die er te winnen zijn. Dankzij auteur Peter Verhelst en illustrator Carll Cneut kreeg De Eenhoorn ook in Nederland aanzien. Nederland richt zich vooral op Nederlandse auteurs en illustrators, en zij maakten met dat boek en die prijzen de weg vrij voor ons.”

“Mijn kindjes”

In de beginjaren maakten we de uitgeverij vijf tot zes boeken per jaar, maar al snel werden dat er zeventig. “Ik vermoed dat we aan 1.400 boeken zitten. Van geen enkel boek heb ik spijt, ook niet van deze waar ik me wat aan ‘mispakt’ heb. Ik beschouw ze echt allemaal als mijn kindjes, al hebben sommige me alleen maar geld gekost en niks opgebracht. Als uitgever heb je jammer genoeg geen glazen bol. Voorspellen hoe een boek in de markt gaat liggen, is nu eenmaal moeilijk.”

Niet winstgevend

De boekenstiel is hard, zegt Bart. “Een boek is geen product waar je veel geld voor kan vragen. De boekenhandels gaan al met bijna de helft van de verkoopsprijs lopen. Daarna moet je met de overige helft de auteur en illustrator betalen, de productiekosten, de btw,… Van wat daarna nog overblijft, gaat een deel naar je personeelskost. Wat ik ook heel onlogische vind, is dat de boekhandel onverkochte boeken mag terugsturen. Het geld dat je kreeg, moet je dan terugbetalen. Dat is alsof de supermarkt de kroppen sla die niet verkocht zijn, terug kan geven aan de boer. Neen, van boeken uitgeven word je niet gauw rijk.”

Maar Bart genoot met volle teugen van zijn carrière. “Nu ik met pensioen kan, ga ik die kans wel grijpen. Mijn vrouw heeft veel zorg nodig, en die valt niet te combineren, met mijn drukke job als uitgever. Maar ik blijf aan boord tot ik een overnemer heb gevonden, zodat de 9 werknemers aan de slag kunnen blijven, en het familiebedrijf verder gezet wordt.”