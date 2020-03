Audi raakt van de weg af en boort zich door garage van woning VHS/PNW

01 maart 2020

16u26 4 Wielsbeke Twee mannen van Slovaakse afkomst zijn zaterdagavond lichtgewond geraakt toen ze met hun wagen in de gesloten garage van een woning reden. Dat gebeurde in de Guido Gezellestraat in Ooigem. De schade is aanzienlijk.

Het ongeval gebeurde iets na 21 uur. De bestuurder van een zware Audi schatte een flauwe bocht naar links verkeerd in. Het voertuig raakte van de weg af, ploegde door een voortuintje en reed in de garage van een woning. Een deel van de gevel stortte in. De bewoners waren thuis, maar bleven ongedeerd.

De automobilist en zijn passagier zijn twee mannen van Slovaakse afkomst die een job in België afwisselen met een verblijf in hun thuisland. Aanvankelijk leken ze niet gewond, maar na verloop van tijd werd toch een ziekenwagen gevraagd om hen naar het ziekenhuis over te brengen.

De brandweer kwam ter plaatse om de garage te stutten en zo goed mogelijk water- en winddicht te maken.