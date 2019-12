Alerte Jana (23) redt doelman Frank het leven, met hulp van AED-toestel: “Dankzij haar hoeven mijn vrouw en kinderen me nog niet te missen” Hans Verbeke & Joyce Mesdag

19 december 2019

06u00 23 Wielsbeke Frank Verhulst (60) leeft nog en dat is een klein wonder. De doelman van minivoetbalploeg Den Hoek schonk woensdagvoormiddag een mooie ruiker bloemen aan Jana Poelvoorde (23) uit Wielsbeke. “Zij redde me het leven toen ik tijdens de match een hartaanval kreeg. Daar zal ik haar altijd dankbaar voor zijn.” Jana relativeert. “Ik deed gewoon wat ik moest doen.”

Vijf minuten voor het laatste fluitsignaal in de minivoetbalwedstrijd tussen Renovatiewerken Devriendt en Den Hoek zeeg plots de doelman van die laatste ploeg neer. Het gebeurde vorige donderdag in de sporthal De Vlaschaard in Sint-Baafs-Vijve. Verpleegster Jana Poelvoorde (23) zag het gebeuren. “Ik was er om te supporteren voor mijn vriend Brent Beernaert, die bij de andere ploeg speelt”, vertelt de jonge vrouw die tewerkgesteld is in het ziekenhuis van Waregem. “De doelman bleef roerloos liggen en dus snelde ik erop af.” De jonge vrouw startte onmiddellijk de reanimatie, iemand anders haalde het AED-toestel dat in de sporthal beschikbaar is.

Niet geslapen

“In de praktijk heb ik nog nooit met een AED-toestel gewerkt, maar door mijn opleiding wist ik wel hoe het moest”, vertelt Jana. “De combinatie van reanimatie en een elektroshock bleek efficiënt: nog voor de hulpdiensten ter plaatse waren, was Frank alweer bij bewustzijn.” De jonge vrouw heeft die nacht niet geslapen. “Constant draaide de interventie door mijn hoofd”, zegt ze. “Gelukkig hield een ploegmakker van Frank me op de hoogte van zijn toestand. Van de dokter hoorde ik later dat het snelle handelen ervoor heeft gezorgd dat zijn hartspier vrijwel onbeschadigd was. Zo’n nieuws doet deugd.”

Frank had een mooie ruiker bloemen bij en dat was wel een emotioneel moment” Jana Poelvoorde

Emotioneel moment

Jana Poelvoorde kreeg woensdagvoormiddag van het gemeentebestuur een attentie en ontmoette op die gelegenheid voor het eerst ook weer Frank Verhulst, die het ziekenhuis intussen weer mocht verlaten. “Hij had een mooie ruiker bloemen bij. Het was een emotioneel moment”, geeft de jonge vrouw toe. “Die bloemen zijn wel het minste wat ik voor haar kan doen”, lacht Frank. “Enkele dagen voor het gebeurde, had ik al een drukkend gevoel op mijn borstkas. Veel aandacht heb ik daar niet aan besteed, ik dacht aan een verkoudheid. Hartproblemen heb ik immers nooit gehad. Maar tijdens de match werd ik dus duizelig en viel ik neer.”

Tweede kans

“Jana heeft ervoor gezorgd dat ik een tweede kans krijg. Ze is mijn engelbewaarder. Dankzij haar hoeven mijn vrouw, mijn twee kinderen en vier kleinkinderen me nog niet te missen.” Hij houdt er, dankzij de snelle tussenkomst, niets aan over. “Er was een klontertje in mijn kransslagader blijven steken, en dat is nu opgelost. Ik moet wel wat meer voor mezelf zorgen: niet te veel alcohol, niet te veel vet, blijven bewegen,… Wees maar gerust dat ik dat zal doen! Het glaasje bubbels met oudejaar laat ik aan me voorbij gaan.”

Jana en ik kenden elkaar niet, maar we hebben meteen een band voor het leven Frank Verhulst

Blijven sporten

Frank Verhulst, hoofdopvoeder bij Bemok in Kortrijk (een school voor buitengewoon onderwijs), houdt aan zijn avontuur twee stents over en moet twee maanden revalideren. “Maar omdat mijn hartspier zo goed als ongeschonden is, raadt de dokter me aan om te blijven sporten. Zelfs tot drie keer per week toe. Daar ben ik blij om. Mijn leven heeft immers aan een zijden draadje gehangen. Jana en ik kenden elkaar niet, maar we hebben meteen een band voor het leven.” Frank moedigt iedereen ook aan om een opleiding te volgen om te leren reanimeren, en te leren hoe je een AED-toestel gebruikt. “Ikzelf kan nog niet met zo’n toestel werken. Maar van zodra ik me weer wat beter voel, schrijf ik me in voor zo’n opleiding. Het is té belangrijk”, besluit hij.