Agristo opent Finse piste rond Wielsbeekse vestiging, ook inwoners kunnen er toertje lopen Joyce Mesdag

01 oktober 2020

17u59 0 Wielsbeke Aardappelbedrijf Agristo heeft rond de nieuwe vestiging in Wielsbeke een Finse piste aangelegd, die zowel door de werknemers, als door de inwoners van Wielsbeke gebruikt zal kunnen worden.

Momenteel is 1,4 km van de piste gebruiksklaar. Eens het nieuwe hoofdkantoor wordt afgewerkt, zal ook de resterende 500m aangelegd worden. “We hebben enerzijds een groene buffer aangelegd om de visuele impact van de site te beperken maar we willen langs de andere kant ook niet dat onze fabriek een afgesloten eiland wordt”, vertelt Hannelore Raes, CEO Agristo. “We hebben er daarom voor gekozen een looppiste aan te leggen die zowel door medewerkers als buurtbewoners of lokale verenigingen kan gebruikt worden.”

Met de piste wil Agristo haar medewerkers de mogelijkheid bieden om tijdens hun lunchpauze een sportieve activiteit uit te oefenen. “We willen dat de collega’s zich goed voelen. Zich ‘jeunen’ op het werk staat centraal, en de inzet van onze medewerkers moet ook kunnen afgewisseld worden met een ontspannende activiteit”, zegt Hannelore Raes, CEO Agristo.

Burgemeester Jan Stevens (CD&V) is tevreden dat ook inwoners de piste zullen kunnen gebruiken. “De nieuwe looppiste kan bijdragen aan ieders gezondheid. We hopen dan ook dat zowel individuen als verenigingen volop gebruik zullen maken van dit nieuwe initiatief.”