Afzuiginstallatie Unilin vat vuur AHK

15 september 2019

00u21 1

Bij het vloerindustriebedrijf Unilin in de Ooigemstraat in Wielsbeke brak zaterdagavond brand uit. Een afzuiginstallatie in de LVT-afdeling, de Luxury Vinyl Tiles, had vuur gevat. Werknemers verwittigden meteen de hulpdiensten. De brandweer snelde ter plaatse en had het vuur meteen onder controle. De schade bleef beperkt tot de afzuiginstallatie.