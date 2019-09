Afzuiginstallatie LVT-afdeling Unilin vat vuur AHK

15 september 2019

Bij het vloerindustriebedrijf Unilin langs de Ooigemstraat in Wielsbeke brak zaterdagavond brand uit. Dat gebeurde in de afzuiginstallatie in de LVT-afdeling, de Luxury Vinyl Tiles afdeling. Werknemers verwittigden meteen de hulpdiensten. De brandweer snelde ter plaatse en had het vuur vrijwel meteen onder controle. De brandweer controleerde daarna of er nog op andere plaatsen vonken waren ontstaan. De schade bleef beperkt bij de afzuiginstallatie.