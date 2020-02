Afghaan veroordeeld voor aanranding meisje op trein LSI

05 februari 2020

15u10

Bron: LSI 0 Wielsbeke Een 33-jarige Afghaan uit Wielsbeke is door de strafrechter veroordeeld tot een celstraf van acht maanden, waarvan de helft effectief, omdat hij op de trein tussen Roeselare en Kortrijk een 17-jarig meisje aanrandde. Het slachtoffer werd op de rechtbank opnieuw met haar agressor geconfronteerd en herkende hem.

Op 17 januari 2019 zat Irfanullah M. op de trein tussen Roeselare en Kortrijk. Een 17-jarige medereizigster kwam 3 euro te kort om een treinbiljet te kopen en vroeg aan M. of hij kon bijleggen. De man deed dat, maar bleef daarna het meisje lastig vallen. Hij wreef met zijn handen over haar borsten en zitvlak en probeerde haar te kussen. “Dat liet een diepe indruk na, nog altijd”, aldus het meisje. M. stuurde het meisje ook nog een vriendschapsverzoek via Facebook. Het was voor de politie dus een koud kunstje om hem te identificeren. “Ik weet van niets”, hield F. zijn onschuld staande, ook na zijn veroordeling. “Ik heb een echtgenote en kinderen. Ik heb nooit iets slechts gedaan. Kan ik beroep aantekenen?”, klonk het meteen na het vonnis. Hij moet ook een boete van 400 euro betalen en mag de komende vijf jaar geen gezagsfuncties bij minderjarigen uitoefenen. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 750 euro betalen.