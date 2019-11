Acht maanden cel voor drugsverslaafde dealer Alexander Haezebrouck

06 november 2019

14u33 1

Een twintiger uit Wielsbeke is veroordeeld voor het bezit en het dealen van drugs. Op 20 mei vorig jaar werd Robbe B. betrapt met cannabis bij een politiecontrole. Agenten stelden meteen cannabisgeur vast. In de auto lag voor 54,10 gram cannabis verdeeld over kleine zakjes. Nog geen maand later werd hij bij een andere controle nog eens betrapt met 12 gram cannabis. Hij was onderweg met een minderjarige die hem al enkele maanden aan het helpen was met het dealen. B. bekende dat hij drugs verkocht om zijn eigen verslaving te financieren. Hij werd opgesloten in de gevangenis en werd daar nog eens betrapt met drugs. In zijn sok zaten drie bolletjes hasj. Voor de drie feiten werd B. veroordeeld tot een effectieve celstraf van acht maanden en een boete van 8.000 euro. De Wielsbekenaar liep eerder al veroordelingen op voor drugsdelicten, maar zei tijdens zijn proces dat hij nu echt volledig wil herpakken.