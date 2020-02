73-jarige vrouw kritiek na schietpartij aan woning: twee verdachten gevat Hans Verbeke

10 februari 2020

16u41 110 Wielsbeke Een vrouw van 73 is maandagnamiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij in Wielsbeke. Het slachtoffer werd gevonden aan de achterzijde van haar huurwoning in de Breestraat. Ze werd getroffen door twee kogels en verkeert in kritieke toestand. Twee verdachten zijn intussen opgepakt: één in Oost-Vlaanderen, de andere toen hij naar Wielsbeke terugkeerde om zich aan te geven.

Het schietincident speelde zich rond 14 uur af temidden een industriegebied. Een getuige zag minstens één, vermoedelijk twee auto’s wegrijden. Kort nadien arriveerden de hulpdiensten. Zij vonden achteraan de ietwat verouderde woning het zieltogende slachtoffer. De vrouw kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend. Ze verkeerde in kritieke toestand op het moment dat ze naar het ziekenhuis werd overgebracht.

Twee verdachten gevat

In de loop van maandagnamiddag werden twee verdachten gevat. Eén man kon worden opgepakt in Oost-Vlaanderen, dankzij het feit dat zijn wagen en nummerplaat inmiddels geseind stonden. Groot was de verbazing van de politie toen iets voor 17 uur plots een man met een Volkswagen Passat aan de statige villa in Wielsbeke arriveerde. Het bleek te gaan om de tweede verdachte, de man kwam zichzelf aangeven. Inspecteurs trokken onmiddellijk hun wapen en omsingelden het voertuig. De man maakte echter duidelijk dat hij geen weerstand wou bieden. Hij werd zonder problemen ingerekend en weggebracht in een combi.

Omstandigheden en motief onduidelijk

Wat de aanleiding voor de schietpartij is, moet nog blijken. Het is op dit moment ook helemaal niet duidelijk of de daders van plan waren om hun slachtoffer iets aan te doen. Of het duo iets heeft meegenomen uit de villa, is evenmin bekend. De speurders hopen dat het verhoor van de twee meer klaarheid zal brengen. Het technisch labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor een onderzoek. De Breestraat was plaatselijk een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.