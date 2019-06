37 maanden cel voor man die bruidegom neerstak op trouwfeest Alexander Haezebrouck ADN

12 juni 2019

16u43

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 4 Wielsbeke De man die op 22 december vorig jaar een bruidegom met een mes neerstak op zijn huwelijksfeest is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 37 maanden. Over de reden waarom hij zo buitensporig reageerde toen hij geen alcohol meer kreeg op het feest, kan hij nog altijd geen antwoord geven. “Tja, gewoon de drank hé”, zei Lino D. tegen de rechter.

Lino D. was samen met zijn vader uitgenodigd op het huwelijksfeest van Bruno Callens en Ann Van Weymeersch in de parochiezaal in Wielsbeke. Ze hadden afgezegd maar daagden middenin het feest toch plots op met hun brommers. Als huwelijkscadeau duwden ze het koppel 20 euro in hun handen en ze bestelden bier aan de bar. Beiden waren erg dronken.

Twee millimeter

Toen bruidegom Bruno Callens aan Lino D. kwam zeggen dat hij al genoeg had gedronken op zijn kosten, stak de dader plots boos een mes in zijn hals. “Twee millimeter dieper en ik was er niet meer geweest”, zegt Bruno, die ondertussen goed hersteld is van de messteek. Hij verloor veel bloed maar was nooit in levensgevaar.



“Ik ben erg blij dat ik het nog kan navertellen”, vertelde hij aan de rechter. “Het scheelde geen haar of het slachtoffer was overleden”, zei ook Tom Janssens van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, eerder over de feiten. “Het mes werd recht in de hals van de bruidegom geplant.”

Probleem

Dader Lino D. kon ter plaatse opgepakt worden. Volgens de verdediging had de beklaagde het wapen niet bewust meegebracht, maar haalde hij uit met het mes waarmee de bruidstaart werd aangesneden. “Deze man lijdt aan psychoses en kampt met een zwaar alcoholprobleem”, pleitte zijn advocaat Nelson Vanlocke. “Hij kan ook niet echt een reden geven over waarom hij zo buitensporig reageerde. Hij moet vooral geholpen worden. Ik pleit er ook voor dat er een totaal alcoholverbod wordt opgelegd voor de man en dat hij een antabusekuur voorgeschreven krijgt.” Ook zijn vader riep in de zaal naar de rechter dat de plaats van zijn zoon niet in de gevangenis is.

Het parket vroeg een celstraf van vijf jaar voor Lino D. De rechter milderde dat naar vier jaar gevangenisstraf, waarvan 37 maanden effectief. “Dat wil zeggen dat vooraleer je vrijkomt je je moet verantwoorden voor de strafuitvoeringsrechtbank”, zei de rechter tegen de man. “Ik durf de verantwoordelijkheid niet te nemen om je zomaar opnieuw vrij te laten in de maatschappij. Je had een dode op je geweten kunnen hebben. Als je telkens zo reageert als je dronken bent, dan lopen er heel veel mensen gevaar.” Aan het slachtoffer moet Lino D. 1.132,31 euro betalen. “Ik ben tevreden met deze straf”, reageerde de bruidegom.