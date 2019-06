2Fabiola op tweede editie Ooigemse Feesten Joyce Mesdag

12 juni 2019

15u53 0 Wielsbeke Komend weekend vindt in Ooigem de tweede editie plaats van de Ooigemse Feesten. Na het succes van de editie vorig jaar, die georganiseerd werd om de kermis met Ooigem Ommegang nieuw leven in te blazen, beslisten bestuursleden Peter De Fré, Daan Kints, Stefanie Zauters en Frédéric Depypere om er dit jaar een vervolg aan te breien.

Zaterdag vormt het Sint-Brixiusplein in Ooigem het schouwtoneel voor een muzikaal feest. 2Fabiola komt er spelen. “Dankzij de sponsoring van vele zelfstandigen en bedrijven uit Ooigem en omstreken kunnen we een mooie affiche aanbieden”, zegt Frédéric. “ 2 FABIOLA is onze topper. Toch wel uniek dat we deze iconische Belgische groep, die in 2020 stopt, in Ooigem op het podium krijgen. Daarnaast verwachten we veel van Tom Verhaeghe, die met zijn band het plein zal opwarmen, en van The Ed Sullivan Quartet die het beste van de jaren 60 brengt.” Na 2 Fabiola zal DJ Feliz, een lokaal deejaytalent, tot in de vroege uurtjes plaatjes draaien.

Op zondag start net na de middag ‘happy hour’ op de kermis, waarbij kindjes voor 5 euro drie verschillende attracties kunnen uittesten. Om 15 uur begint de kinderloop voor kleuters en kinderen tot 12 jaar. Na de 4 wedstrijden en de prijsuitreiking zal dansgroep Dance-Control, met veel dansertjes uit Ooigem, nog het mooie weer maken op het podium. De kermis blijft de hele namiddag open.