18 maanden cel met uitstel voor man (58) die zware slagen toebracht aan ex-vriendin AHK

18 december 2019

20u55 0 Wielsbeke Een 58-jarige man uit Gavere is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel waarvan enkel de voorhechtenis effectief, omdat hij zijn ex-vriendin vorig jaar zwaar toetakelde nadat ze ruzie kregen kort na hun relatiebreuk. De man gaf haar ook enkele rake vuistslagen in haar gezicht in haar appartement in Wielsbeke en op straat.

De 58-jarige man en zijn ex-vriendin uit Wielsbeke hadden afgesproken om de financiële kant van hun breuk te bespreken. De man trok naar het appartement van zijn ex in Wielsbeke nadat hij 5 Duvels had gedronken en medicatie had genomen. Hij werd kwaad omdat hij veel in haar appartement had gewerkt en dure cadeaus had gegeven. De vrouw wilde daarvan niets terugbetalen. De man gaf haar enkele rake vuistslagen in het gezicht. Volgens de advocaat van het slachtoffer zou hij haar ook gewurgd hebben, maar dat werd door de rechter niet bewezen verklaard. Toen ze kon ontsnappen, liep hij haar achterna. Ook op straat ging hij op haar zitten en gaf hij haar opnieuw vuistslagen. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een geldboete van 800 euro betalen waarvan 400 euro effectief. Aan zijn ex-vriendin moet hij een schadevergoeding van 5.284 euro betalen.