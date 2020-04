'Het Langste Applaus' in Wielsbeke

20 april 2020

Wielsbeke Vanaf vandaag start VTM NIEUWS met een nieuwe hartverwarmende actie tegen corona: 'Het Langste Applaus'. Elke dag om 8 uur 's avonds wordt het applaus in één bepaalde straat in Vlaanderen in beeld gebracht. Vandaag is dat de Baron Van der Bruggenlaan in Wielsbeke.

In Wielsbeke klappen ze niet alleen voor de zorg, maar ook heel speciaal voor hun eigen held: Gabriël Deven, Venneke voor de vrienden. Vicky Devoldere: “Sinds zeven april, geloof ik, hadden we gemerkt dat de kerkklokken ook luiden en toen zagen we dat Gabriël elke avond van bij hem thuis naar de kerk reed, speciaal vijf minuten de kerkklokken doet luiden en opnieuw terug naar huis rijdt.” Julie Mabbe: “ Venneke (Gabriël Deven) die telkens om acht uur de klokken doet luiden, is 84 jaar en doet dat toch elke dag, de klokken luiden en daarvoor geven we nog extra applaus.”

Wil je jouw straat nomineren? Stuur dan een mailtje naar hetlangsteapplaus@vtmnieuws.be. Vermeld ook 1 goede reden, jouw persoonlijk verhaal of dat van een buur, waarom we naar jouw straat moeten komen.