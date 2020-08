Zomerkamp Chiro Serskamp al na twee dagen beëindigd nadat lid kookploeg positief test op corona Wouter Spillebeen Didier Verbaere

03 augustus 2020

13u04 12 Wichelen Het kamp van Chiro Serskamp Hadewijch is al na twee dagen beëindigd nadat een lid van de kookploeg positief testte op Covid-19. De betrokkene is meteen naar huis vertrokken en deze voormiddag zijn de kinderen, allen jonger dan 12 jaar, opgehaald door hun ouders in Tielt-Winge. “De kookploeg gebruikte altijd de nodige voorzorgsmaatregelen, dus de kans dat een kind besmet raakte, is eerder klein”, klinkt het bij burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN).

Het lid van de kookploeg merkte gisteren een verminderde smaak- en geurzin op en besloot zich daarom te laten testen op het coronavirus. Afgelopen nacht kwam het resultaat: positief. “Ik ben om 4 uur deze morgen op de hoogte gebracht”, vertelt Kenneth Taylor, burgemeester van Wichelen. “De Chirogroep heeft meteen op alle vlakken accuraat gereageerd.” De besmette kok, die deel uitmaakte van de bubbel van kinderen jonger dan 12 jaar, is meteen naar huis teruggekeerd.

Deze morgen vanaf 8 uur werden de ouders verwittigd. De groep van 22 kinderen, tien leden van de kookploeg en zes leiders moesten deze voormiddag opgehaald worden. Nu moeten ze twee weken in quarantaine. “Ze moeten zo snel mogelijk getest worden en over negen dagen nog eens om zeker te zijn. Pas daarna mogen ze uit quarantaine”, aldus Taylor. Twee andere bubbels mogen wel ter plaatse blijven omdat zij niet in contact kwamen met de bubbel van de kok die positief testte.

Procedures

De burgemeester schat de kans vrij klein in dat kinderen besmet raakten. “De Chiro heeft ons verzekerd dat de kookploeg zich steeds aan alle preventieve maatregelen heeft gehouden”, zegt Taylor. “Het is erg voor iedereen die zo naar het kamp had uitgekeken en alles had voorbereid dat het nu na twee dagen al opgeschort wordt. Ook voor de besmette persoon is het niet leuk. Niemand wil van zoiets de oorzaak zijn en niemand kiest ervoor om besmet te geraken.”

Chiro Hadewijch kan niet veel toevoegen. “We kunnen alleen zeggen dat we de procedures opvolgen zoals die voorgeschreven zijn”, klinkt het. Dat beaamt de burgemeester, die de reactie van de groep prijst. “We danken hen voor hun verantwoordelijkheidszin en het nauwgezet volgen van de voorschriften. Ook de ouders danken wij voor hun burgerzin en we vertrouwen erop dat ze in quarantaine thuis blijven om zo een verdere besmetting in ons dorp tegen te gaan.”