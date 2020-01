Zolder vol rook maar geen brand te vinden Didier Verbaere

22 januari 2020

18u09 3 Wichelen De brandweerposten van Wetteren, Lede en Wichelen spoedden zich woensdag omstreeks 16.15 uur naar de Boomkwekerij Bontinck aan de Dendermondsesteenweg in Schellebelle. Een getuige had een enorme rookpluim uit de schouw zien opstijgen en vreesde voor brand.

De open haard in de woning brandde gezellig maar ook de zolder hing vol rook. De brandweer controleerde daarop de schouw grondig maar kon nergens een brandhaard vinden in de schouw. Alles werkte perfect. De schouw was volgens Sebastien Bontinck ook nog maar recentelijk gereinigd.

“Door lage luchtdruk of mist kan rook terug naar binnen slaan. Als er dan een scheurtje in de schouw zit, kan dat zijn weg vinden naar de zolder”, zegt brandweerofficier Walter Frulleux. De brandweer verluchtte de zolderverdieping en voerde van binnenuit nog een controle uit.