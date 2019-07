Zo heet dat zelfs GFT container dienst doet als zwembad op Speelplein ‘t Kwispeltje Didier Verbaere

17u03 3 Wichelen De temperaturen op het speelplein ‘ t Kwispeltje in Serskamp liepen op tot 38 graden. Zo heet dat zelfs een GFT container er vandaag dienstdeed als afkoelend plonsbadje.

De speelplein monitoren hadden daarnaast ook gezorgd voor verfrissende activiteiten met een waterglijbaan en een douchetent. “We voorzien ook zelfgemaakte ijsjes en morgen sjorren we eigenhandig een heus bubbelbad in elkaar”, zegt Bart van het speelplein. Ook het stoeien in het springkasteel en op de trampoline gebeurde onder verfrissende waterstralen.