Zetels gedumpt in Watermolenstraat Didier Verbaere

25 december 2019

13u07 0

In de Watermolenstraat in Wichelen werden twee zetels gedumpt. De sluikstorter riskeert een serieuze GAS boete en de factuur van het opruimen van de gedumpte salon. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.

