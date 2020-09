Zes weken hinder door herstellingswerken op Dendermondsesteenweg: geen doorgaand verkeer mogelijk Didier Verbaere

20 september 2020

11u48 5 Wichelen Op maandag 21 september start het Agentschap Wegen en Verkeer met herstellingswerken op de Dendermondsesteenweg in Wichelen, tussen het kruispunt met de Bruinbekestraat en het kruispunt met de Trompstraat. De werken duren tot eind oktober.

De rijbaan is in slechte staat en de aannemer legt een nieuwe asfaltlaag op de rijbaan en het fietspad voor een beter wegcomfort. De werken zullen in 2 fases verlopen maar de volledige werfzone is afgesloten voor alle verkeer.

Tussen de Bruinbekestraat en de Dendermondsesteenweg 94 wordt de volledige rijbaan opgebroken en vernieuwd. Het andere deel wordt afgeschraapt en hergoten. Voor fietsers is er een omleiding via de Bruinbekestraat, Oostakkerstraat, Hoekstraat en Trompstraat. Het doorgaand verkeer in beide richtingen gaat via de Grote Kouterstraat, Gentsesteenweg, Massemsesteenweg en Zuidlaan om zo opnieuw de Dendermondsesteenweg te bereiken.