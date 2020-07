WZC Molenkouter verstrengt maatregelen na nieuwe stijging landelijke cijfers: “We zijn vrij van besmettingen en willen dat zo houden”

Didier Verbaere

22 juli 2020

15u30 0 Wichelen Woonzorghuis Molenkouter in Wichelen verstrengt de maatregelen voor contact opnieuw na de recentste stijging in de coronabesmettingen. “We zijn momenteel vrij van besmettingen en dat willen we zo houden”, klinkt het. Bezoek kan nog, maar uitstapjes worden geschrapt.

Woonzorghuis Molenkouter werd tijdens de eerste coronagolf zwaar getroffen met 14 overlijdens. Na 54 dagen was het rusthuis vrij van besmettingen en dat is het nog steeds. “De voorbije dagen werd duidelijk dat het aantal bevestigde besmettingen COVID-19 opnieuw aan het stijgen is in de buitenwereld. Tot op heden hebben we geen besmettingen in het woonzorghuis en dit willen we zo houden. Daarom nemen we opnieuw een aantal preventieve maatregelen. Zo is het niet meer mogelijk om bewoners op te halen voor een familiebezoek of dergelijke”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN). Hij wil nogmaals alle helden van het woonzorghuis bedanken voor de inzet.

“Het bezoek wordt tot nader bericht nog toegelaten en dit volgens de eerder gemaakte afspraken. In het woonzorghuis worden ook de activiteiten tussen de bewoners van verschillende afdelingen geannuleerd. We hopen dat we op deze manier het woonzorghuis kunnen vrijwaren van toekomstige besmettingen”, besluit Kenneth.