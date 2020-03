Woonzorghuis Molenkouter richt extra ruimte in voor bewoners die mogelijks besmet zijn. Drie bewoners in ziekenhuis en ook één personeelslid test positief. Didier Verbaere

16 maart 2020

12u15 1 Wichelen Ook in het Woonzorghuis Molenkouter in Wichelen worden de maatregelen strenger nadat er drie bewoners positief testen op het coronavirus. Zij werden ondertussen overgebracht naar het ASZ in Aalst voor verdere verzorging. Er is ook één personeelslid besmet.

“In het woonzorghuis gingen we voor de crisis al over tot kamerisolatie en onze zorgverleners werken preventief met mondmaskers en handschoenen. Om verdere verspreiding te vermijden wordt alle bezoek, ook van de mantelzorgers die aangesteld waren, onmiddellijk stopgezet. De samenwerking met stagiairs en vrijwilligers wordt ook voorlopig stopgezet. Externe zorgverleners hebben, mits het volgen van de voorgeschreven richtlijnen, toegang tot het woonzorghuis”, meldt Christophe Van De Wiele van Molenkouter.

“De besmette bewoners verblijven alle drie in het ziekenhuis, hun toestand is stabiel en ze worden van zeer nabij opgevolgd en gecontroleerd. Ook 1 personeelslid testte positief”, zegt Christophe Van De Wiele van Molenkouter. “Om de piek van besmettingen af te vlakken, richten we twee ruimtes in waar bewoners die terugkeren van het ziekenhuis of bewoners die symptomen vertonen tijdelijk worden opgevangen tot ze volledig genezen zijn. Voor hen staat een aparte equipe van zorgverleners klaar.”

De beschermingsmaatregelen gelden tot nader bericht en zijn ook van toepassing op de bewoners van de assistentiewoningen. Ook de dienstencheque onderneming sluit preventief de komende twee weken. Voor dringende vragen, kan je terecht op het nummer 052/43.22.80. Draag zorg voor elkaar en hou je aan de richtlijnen!