Woonzorghuis Molenkouter opnieuw getroffen door sterfgeval, “maar we zijn op goeie weg” Didier Verbaere

24 april 2020

14u01 2 Wichelen Het Woonzorghuis Molenkouter in Wichelen moest opnieuw afscheid nemen van een bewoner die besmet was geraakt met Covid-19. “En ook van één bewoner die in het ziekenhuis was opgenomen. Maar dat is geen overlijden gerelateerd aan coronavirus”, zegt burgemeester Kenneth Taylor. Na een positieve test van een personeelslid, werd de hele afdeling getest en die bleken allemaal negatief.

“Woensdag werd als steekproef een volledige afdeling getest nadat een medewerkster de dag voordien positief bleek. De aanwezige twaalf bewoners en veertien medewerkers werden allen negatief getest. Op die manier trachten we bij elke nieuwe besmetting onmiddellijk de directe omgeving te screenen en proactief verdere verspreiding te vermijden. We durven dus stellen dat onze aanpak met verschillende units, het doorknippen van de looplijnen en het voortdurend testen, werkt”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN) van Wichelen. “Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van één bewoner in de covid-unit. En in het ziekenhuis is een bewoner overleden maar dat was niet gerelateerd aan het virus”. In totaal maakte het virus veertien slachtoffer in het rusthuis.

Maar ook positief nieuws

De unit-werking wordt ondertussen gestaag afgebouwd. In de gewone afdeling verblijven nog tien bewoners in de covidafdeling. Twee daarvan verblijven in de recovery-unit en keren binnenkort terug naar hun kamer. Op de covidunit in de beschermde afdeling voor personen met dementie wonen nog acht bewoners. “Vijf zijn virusvrij, maar we verkiezen om hen nog even in hun nieuwe en intussen vertrouwde omgeving te laten blijven”, zegt de burgemeester.

Opstart kine

“Ondertussen is de kine terug opgestart met wandelingen in de gang en oefeningen op de kamers. We zetten de eerste voorzichtige stappen in het opnieuw samenbrengen van bewoners in kleine groepen op de beschermde afdeling. Dat zorgt voor blij weerzien, mooie momenten, lichtpuntjes voor onze bewoners en collega’s na een heel moeilijke periode”, zegt directrice Els Meuleman. Het woonzorghuis werkt aan een draaiboek en overlegt maandag met de verantwoordelijken van de afdelingen. Ook het Agentschap Zorg en Gezondheid reageert positief op het document dat ook in andere woonzorgcentra kan gebruikt worden. “Maar we vragen aan iedereen om de maatregelen strikt te blijven volgen. Wij hebben de realiteit van dit virus hier gezien en we moeten uiterst voorzichtig en alert blijven”, besluit de burgemeester.