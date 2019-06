Wit poeder in brief vermoedelijk onschadelijk Wouter Spillebeen

19 juni 2019

17u13 0 Wichelen Het poeder dat advocaat Eric Van Hauwermeiren uit Schellebelle dinsdagochtend in een enveloppe toegestuurd kreeg, is waarschijnlijk waspoeder. Het parket Oost-Vlaanderen bevestigt dat het poeder hoogstwaarschijnlijk niet schadelijk is.

Advocaat Eric Van Hauwermeiren opende de poederbrief dinsdag in zijn kantoor aan de Dendermondsesteenweg in Schellebelle. Hij verwittigde meteen de hulpdiensten en het antraxalarm werd van kracht. Zowel in het kantoor als in het postsorteercentrum in Kwatrecht en in het postkantoor aan de Rode Heuvel in Wetteren kwamen de brandweer, politie en civiele bescherming ter plaatse voor de nodige staalnames. Het advocatenkantoor werd intussen verzegeld.

Van Hauwermeiren vermoedde al dat het witte poeder onschadelijk zou zijn, net zoals de drie vorige keren dat hij een poederbrief ontving. Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak nog verder, maar bevestigt al dat het goedje hoogstwaarschijnlijk ongevaarlijk is. Vermoedelijk gaat het om waspoeder.

Van Hauwermeiren wordt al langer belaagd en bedreigd. “De stapel feiten is intussen zestig centimeter hoog”, opperde hij in een reactie op de poederbrief. Volgens de advocaat is de dader waarschijnlijk voormalige tegenpartij met wrok.