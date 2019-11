Wim Leirens (65) sluit kapsalon na 42 jaar met feestje en kapbeurt voor kleinkinderen Didier Verbaere

30 november 2019

17u19 1 Wichelen Na een carrière van 42 jaar als Na een carrière van 42 jaar als zelfstandig kapper deed Wim Leirens (65) zaterdagnamiddag de deuren als laatste herenkapper van Wichelen van zijn salon dicht. Zijn klanten zorgden er nog voor een verrassingsfeestje en zijn laatste klanten waren kleinkinderen Lewis, Cas en Nina.

Wim Leirens uit Wetteren opende zijn salon in Wichelen in 1977 op het dorp van Schellebelle en verhuisde nadien naar zijn huidige zaak aan de Dendermondsesteenweg. Vrijdag vierde hij zijn 65ste verjaardag en werd het tijd voor een welverdiend pensioen. “Deze ochtend om 10 uur hing ik een briefje op de deur dat het genoeg was geweest. Ik nodigde enkele buren uit voor een glas maar had nooit verwacht dat het halve dorp en een fanfare hier zouden binnenvallen”, lacht Wim. De laatste kapbeurt was voor de kleinkinderen Cas, Lewis en Nina.