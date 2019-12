Wichelse DJ’s draaien 4.000 euro bij elkaar voor Knoest Didier Verbaere

25 december 2019

12u47 11 Wichelen Tijdens de Nacht van de Wichelse DJ’s kon je afgelopen weekend feesten op drie locaties voor het goeie doel en De Warmste Week. Dat leverde 4.000 euro op voor Knoest.

De Nacht van de Wichelse DJ’s vond plaats in JOC in Wichelen, Café Eendracht in Serskamp en Yoka in Schellebelle. Met een gratis shuttlebus kon het publiek feesten op verschillende locaties en genres. De opbrengst, 4.000 euro, gaat naar de Vzw Knoest. Zij organiseren betaalbare kampen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren van 6 tot 14 jaar. “

“Volgend jaar komt sowieso een nieuwe editie van de Nacht van de Wichelse DJ’s. Enkele djs gaan ook een dj initiatie geven op een knoest kamp. Knoest liet weten dat ze dankzij onze bijdrage één derde van de kampen kan betalen en daar doen we het voor”, zegt organisator Christophe Kimpe.