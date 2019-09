Wichelen zegt ‘Finito’ tegen slechte voetpaden Didier Verbaere

05 september 2019

10u37 0 Wichelen De gemeente Wichelen lanceert Finito. Dat is een nieuw platform om problemen aan voetpaden te melden. Op basis van de meldingen gaat de gemeente een plan opstellen om de 50 kilometer voetpaden in de gemeente structureel te onderhouden en te herstellen.

“De komende jaren willen we werk maken van veilige voetpaden. Het heeft geen zin om te pleiten voor veilige schoolomgevingen als de paden erheen er slecht bijliggen. We gaan ze herstellen, veiliger maken, heraanleggen of zelfs weghalen en ontharden waar nodig”, zegt burgemeester Kenneth Taylor.

Via het gloednieuwe meldpunt Finito dat de gemeente liet ontwikkelen, kan elke inwoner problemen aan het voetpad melden. “We roepen daarbij de hulp in van ouders en kinderen. Je kan het Finito ventje plaatsen bij een probleempunt of een onveilige situatie en de foto doorsturen naar de site of delen via Instagram. Wij sturen onze technische ploeg dan ter plaatse om het probleem te bekijken en op te lossen op korte termijn of in een later herinrichtingsplan voor bepaalde straten. Je kan de problemen ook melden via een postkaart die je in onze diensten terugvindt. We gaan ook terug communiceren naar de melders wanneer we het probleem gaan oplossen”, zegt Kenneth.

250.000 euro per jaar

In het meerjarenplan wordt 250.000 euro per jaar voorzien voor de aanpak van voetpaden. “Later kunnen we Finito uitbreiden tot een meldpunt voor alle mobiliteitsproblemen voor de zwakke weggebruikers. We hebben nu reeds plannen voor de herinrichting van de schoolomgeving aan de Bruinbeke en plannen in opmaak voor Hekkergem en aan het Gibo. Bij de start van elk schooljaar willen we de campagne ook hernieuwen”, besluit Kenneth.