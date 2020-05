Wichelen verzamelt handelaars op nieuwe site Didier Verbaere

06 mei 2020

15u21 0 Wichelen De gemeente Wichelen steunt in deze coronatijden de lokale handelaars en lanceert daarvoor de nieuwe website De gemeente Wichelen steunt in deze coronatijden de lokale handelaars en lanceert daarvoor de nieuwe website www.madeinwichelen.be

Welk restaurant heeft een afhaalservice op poten gezet? Welke winkels leveren aan huis? Tot welk uur is de apotheek open? “Om onze handelaars nu, maar ook zeker in de toekomst, te ondersteunen en om snel deze vragen te kunnen beantwoorden, ontwikkelden we als Lokaal Bestuur de nieuwe website www.madeinwichelen.be”, zegt burgemeester Kenneth Taylor.

Als koper kan je hier een praktisch overzicht vinden van de handelaars in onze gemeente én te weten komen hoe zij zich organiseren in het kader van de coronamaatregelen. Als lokale handelaar is het een mooi platform om de eigen zaak of onderneming in de kijker te zetten en het bereik uit te breiden. Ondernemers of handelaars kunnen zich aanmelden op de site.