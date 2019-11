Wichelen steunt massaal Radio Parkies voor mensen met Parkinson Didier Verbaere

10 november 2019

12u20 0 Wichelen Ruim driehonderd mensen verzamelden zaterdagavond in Wichelen op een benefiet voor Radio Parkies, een radiozender van en voor Parkinsonpatiënten uit Meise. Geert Van Acker is de nieuwe peter van de organisatie. Meter is Mieke De Booser, mama van Valerie en schoonmama van Koen Wouters.

Radio Parkies werd in 2010 opgericht door Jean Paul De Cremer in Meise. Als Parkinsonpatiënt was hok overtuigd van het therapeutische effect van muziek op zijn ziekte. En hij wou met Radio Parkies lotgenoten aanspreken, verbinden en informeren. Vandaag zendt Radio Parkies uit in tal van landen in Europa, de Verenigde Staten, Australië, Ijsland, Brazilië en Nepal. “We willen onze ziekte uit de anonimiteit halen en via de website en de radio uitzendingen barrières slopen want Parkinson stopt niet aan de landgrenzen”, zegt de oprichter.

Steun uit Wichelen

In Wichelen zetten Els Keppens en Patrick Baeyens zich al jaren in voor de vereniging. “Via hen leerde ik Mieke De Booser kende en ook Radio Markies. Ik was onder de indruk van hun verhaal en hun inzet en wil via private sponsoring en acties mijn steentje bijdragen”, zegt Geert Van Acker, kersvers peter van Radio Markies. “Maar ik wil ook de nationale politiek onder druk zetten. Vandaag betaalt de radiozender nog steeds 7.500 euro per jaar om wat bandbreedte op de radio te krijgen en dat vinden wij een schande. Deze zender haalt patiënten uit de anonimiteit en zou moeten gesubsidieerd worden in plaats van belast”, besluit Geert. Info op www.radioparkies.com.