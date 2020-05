Wichelen sluit aan bij Erfgoeddienst en lanceert historische wandeling Didier Verbaere

22u41 0 Wichelen De gemeente Wichelen sluit zich aan bij de De regionale onroerend erfgoeddienst (IOED Schelde-Durme). De erfgoeddienst Schelde-Durme telt voortaan 9 gemeenten.

In 2018 ging de Schelde-Durme dienst van start voor Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren en Zele. Twee jaren later wordt Wichelen aan het gebied toegevoegd. “Dit is een logische keuze gezien Wichelen, gelegen aan de Schelde, zowel op bouwkundig, archeologisch als landschappelijk vlak gelijkaardig erfgoed heeft aan dat van de andere gemeenten.”

Drukke agenda en historische wandeling

“In Wichelen wordt nog dit jaar een inventaris van bouwkundig erfgoed, met waardevolle gebouwen, nagekeken in de gemeente. Daarnaast staat de erfgoeddienst in nauw contact met archeologische bedrijven die opgravingen uitvoeren, zoals Ruben Willaert die het archeologisch onderzoek van sportpark Bellekouter voor haar rekening nam. Tijdens deze opgraving op de voetbalterreinen van KVV Schelde kwamen toen onder andere twee grote grafcirkels uit de bronstijd aan het licht. Een van de grafcirkels had een diameter van 55 meter en is zo de grootste grafcirkel ooit in Vlaanderen.”

Wie het erfgoed van Wichelen wil verkennen, kan meteen op pad met een wandelbrochure die door de erfgoeddienst wordt gelanceerd. De erfgoedwandeling neemt je mee door het historisch landschap van Wetteren en Wichelen. Wandelaars leren zo beter het landschap lezen en ontdekken bijzondere landschapselementen via de erfgoedapp. De brochure is in afwachting van verdere verdeling te downloaden via www.rlsd.be en de gemeentelijke websites.

Later zal de brochure, die vervat zit in de krant ‘ik hou van mijn streek’, ook in de gemeentehuizen en bibliotheken beschikbaar zijn. De erfgoedwandeling kwam tot stand met medewerking van de lokale heemkringen, natuurpunt, het regionaal landschap en het agentschap Natuur en Bos.