Wichelen krijgt Scheldepromenade en Bohemen is verlost van wateroverlast Didier Verbaere

03 februari 2020

13u36 0 Wichelen De Vlaamse Waterweg werkt sinds maandagochtend aan het verstevigen en verhogen van de Scheldedijk op de rechteroever in Wichelen. Op Bohemen wordt een nieuw pompstation aan de Bosbeek gebouwd om een einde te maken aan de wateroverlast die bij elke stortbui de buurt onder water zette. Tot slot wordt het jaagpad een Scheldepromenade met een plein.

De stabilisatiewerken kaderen in het Sigmaplan om Wichelen bij hoogtij te beschermen tegen overstromingen. De oevers worden er verstevigd met stalen damplanken. De dijk wordt verhoogd tot 8 meter boven zeeniveau. Boven op die dijk komt een jaagpad voor voetgangers en fietsers. “Een veilig en aangenaam alternatief voor de drukke N416. We hebben op Margote ondertussen ook een huis kunnen aankopen waar we een veilige doortocht tussen de gemeentelijke basisschool en het nieuwe fietspad gaan maken”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN).

Nieuw pompstation

Vanaf april bouwen de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Waterweg een nieuw, ondergronds pompstation aan de monding van de Bosbeek. De Bosbeek veroorzaakte al regelmatig wateroverlast. Als het water op de Schelde hoog staat, kan het water van de Bosbeek niet meer op natuurlijke wijze naar de Schelde afvloeien. Daarom komen er nu drie pompen, die samen 1.000 liter per seconde naar de Schelde kunnen overpompen en zo het water uit de straten zullen houden. “Dat zal onrechtstreeks ook zijn invloed hebben op de wateroverlast in de Bruinbeke”, stelt de burgemeester.

Trappen langs de oever

Als de werken aan de oever klaar zijn, start in september de aanleg van de nieuwe Scheldepromenade. “Ter hoogte van het Sociaal Huis wordt het Scheldeplein aangelegd, kasseien en granietstroken met trappen langs de oever voor een maximale beleving van de Schelde. Wat verder komt een open ontmoetingsplaats met zitbankjes en een spectaculair uitzicht. Beide locaties worden verbonden door een wandelweg langs de rivier, waar het aangenaam flaneren zal zijn. Met de aanleg krijgt Wichelen dan eindelijk een eigen dorpsplein”, besluit Kenneth Taylor.