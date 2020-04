Wichelen bestelt mondmaskers voor alle inwoners via Think Pink Didier Verbaere

22 april 2020

14u45 19 Wichelen Het gemeentebestuur van Wichelen koopt mondmaskers aan voor alle inwoners. Die zullen verdeeld worden via ‘De Warmste Gazette’ en de scholen. De maskers zijn besteld via Think Pink, waardoor een deel van de opbrengst naar borstkankeronderzoek vloeit. De aankoop kost Wichelen 11.500 euro.

“We anticiperen daarmee op de rol die mondmaskers kunnen hebben bij de afbouw van de coronamaatregelen door de Nationale Veiligheidsraad. We merken dat naarmate de vraag naar beschermingsmiddelen stijgt, de wachttijden ook stijgen. Als gemeente willen we daarop inspelen en ervoor zorgen dat elk van onze inwoners een mondmasker ter beschikking heeft en hebben wij begin deze week beslist om mondmaskers aan te kopen voor elke inwoner”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN). Bij De Warmste Gazette die wekelijks in de bus valt, zal telkens een masker worden geleverd. Via een bestelbon kunnen extra maskers voor het gezin worden aangevraagd. De kinderen krijgen er eentje via de scholen.

Voor het goeie doel

Voor de aankoop gaat Wichelen in zee met Think Pink. De mondmaskers zijn herbruikbaar en kunnen tot 50 maal op 60 graden gewassen worden. “Door herbruikbare maskers te kiezen, hopen we ook de vraag naar chirurgische wegwerpmaskers door particulieren te verkleinen. De zorginstellingen hebben momenteel geen tekorten, dat willen we ook proberen zo houden.”

“Think Pink besteedt 80 procent van haar opbrengst aan concrete projecten met kankerpatiënten en lokale ziekenhuizen. Als gemeente organiseren we jaarlijks een wandel- en fietstocht gekoppeld aan een gezellige namiddag in ’t Ankerpunt voor het goeie doel. Die zal dit jaar niet doorgaan. Door de aankoop van de maskers kunnen we toch ons steentje bijdragen”, besluit Kenneth.