Wichelaars openen virtuele toog die horeca steunt: “Nu betalen, straks klinken” Didier Verbaere

27 maart 2020

11u06 0 Wichelen ‘Op uw gezondheid’ is een virtuele toog die door Jo Van Gasse, Wouter Van Hauwermeiren en Rik en Wouter Bauwens uit Wichelen werd opgericht. Je bestelt er nu een pint, die je later uitdrinkt. “Op die manier helpen we horeca uitbaters door deze moeilijke periode”, zegt Jo Van Gasse.

“Op uw gezondheid is een belangeloos initiatief om de horeca-uitbaters door deze moeilijke periode te helpen. De horeca-uitbaters kunnen via dit platform een virtuele toog openen. De klant kan nu al een bestelling plaatsen en later, als de coronamaatregelen voorbij zijn, klinken. In tegenstelling tot bij andere platformen, kan je het volledige aanbod kosteloos en zonder exclusiviteiten naar de klant brengen. Zo stimuleren we samen niet alleen de horeca, maar ook de lokale stokerijen, koffiebranders, bierbrouwers en andere zaken”, aldus de initiatiefnemers. Meer informatie op de website.