Werkneemsters getuigen na de 17 ontslagen: “Sfeer verziekt bij lingeriebedrijf Van De Velde” Didier Verbaere

06 september 2019

16u37 24 Wichelen Lingeriebedrijf Van De Velde sluit haar stikatelier in Schellebelle en schrapt ook tien banen op de afdeling kwaliteitscontrole in haar vestiging in Wichelen. De vakbonden reageren ontgoocheld op het ontslag van 17 arbeiders. Aan de poorten van het bedrijf kwamen Sonja Eeckhoudt (50) en Conny De Paepe (50) vrijdagmiddag afscheid nemen van de collega's. Ze werkten er respectievelijk 30 en 28 jaar. Ook andere werken al heel hun leven voor het familiebedrijf dat haar 100ste verjaardag viert.

Sonja en Conny kregen heel wat steunbetuigingen en knuffels aan de poorten van het lingeriebedrijf op het industriepark van Wichelen. Ze kregen net als 15 collega's koudweg het bericht dat ze niet meer moesten aantreden. “We werden deze week samengeroepen en er werden tien namen voorgelezen. Een uitleg voor ons ontslag kregen we nog niet. Dat zal blijken uit onze ontslagpapieren. Maar eerlijk gezegd. Het interesseert me niet meer. Ik heb hier 28 jaar gewerkt en geen enkele dag ziek geweest. Nochtans word ik behandeld voor chronische hoofdpijn. Dus zo slecht zal ons werk hier niet geweest zijn”, zegt Conny ontgoocheld. “Sommige collega’s werden zelfs koudweg op hun vakantiebestemming gebeld dat ze ontslagen waren en keerden in shock vervroegd naar huis”.

Ook haar collega Sonja kreeg haar C4. Dertig jaar lang deed ze kwaliteitscontroles in het bedrijf. “Ik stond op een zucht van mijn pensioen maar een afscheid in schoonheid gunnen ze ons niet. De ontslagpremie is om te lachen. Ons hele leven hebben we hier lief en leed gedeeld en collega's werden vrienden waarmee we onze verjaardag en geboortes vierden”, zegt ze. “We kunnen nu samen een wafel gaan eten op de markt”, lacht Sonja wrang.

Toekomst bedrijf?

“De sfeer bij Van De Velde is al enkele jaren verziekt. De manier hoe ze hier met mensen omgaan, zonder waardering en steeds meer druk zetten is de jongste jaren sterk toegenomen. Enkel de cijfers tellen. Het personeel staat op de tweede plaats”, zegt een werknemer die liever anoniem blijft. “Mensen werken hier niet meer graag of niet meer voor de volle 100 procent. Vroeger waren we fier om hier te werken. Nu versleten we al 3 CEO’s op zes jaar tijd. Dat zegt ook meer dan genoeg”. Steeds luider klinkt het dat de hele productie op termijn volledig zou verkassen naar lage loonlanden en dat Wichelen enkel nog een distributiecentrum voor de onlineverkoop zou worden.

Vakbonden reageren ontgoocheld

“De vakbonden zijn verontwaardigd over de kille en respectloze benadering van dit herstructurering dossier”, zegt Carl De Clercq, secretaris ACV-CSC METEA. “Het ontslag van 17 werknemers snijdt ook extra diep omdat de getroffen groep hoofdzakelijk werknemers zijn met een zeer hoge anciënniteit. Het is ongehoord dat een onderneming van deze omvang weigert om een waardig en respectvol sociaal plan af te sluiten”, zegt Carl.

“Sommigen gaven meer dan 40 jaar het beste van zichzelf en staan op een zucht van hun pensioenleeftijd. Zij worden brutaal en zonder sociaal plan aan de deur gezet. De bedrijfstop zegt dat ze meer doen dan wettelijk verplicht maar in praktijk gaat het over 2.000 euro bruto voor iemand met 40 jaar dienst. Dit is ronduit beschamend. Het bedrijf viert eind dit jaar zijn 100-jarig jubileum. De mensen met dit aantal dienstjaren zouden een ereplaats op de tribune moeten krijgen. De werkelijkheid is anders. Het jubileumdiner zal bitter smaken”, zucht De Clercq.

Woelig vaarwater en kil management

Van De Velde verkeert al enkele jaren in woelig vaarwater met tegenvallende (winst) cijfers. “De vorige CEO Van Laethem werd eind 2018 aan de deur gezet omdat hij de kosten totaal liet ontsporen. Miljoenenprojecten belandden in de vuilbak. De man moest na minder dan 2 jaar vertrekken en kreeg voor zijn niet bewezen diensten een zak geld van 314.000 euro mee naar huis. Nu betalen de kleine garnalen de rekening.”

“We zijn niet te spreken over de stijl waarop dit dossier is aangepakt. De warme stijl van het familiebedrijf heeft plaats gemaakt voor ongeziene kilte, doveman gesprekken en een CEO die niet eens op de gesprekken aanwezig was. Het enige wat CEO mevrouw Vaessen deed was een korte mededeling van 3 minuten voorlezen voor de getroffen werknemers. Dit zal lang wegen op de sociale verstandhouding. Het bedrijf is de voorbije twee jaar onherkenbaar geworden”, besluit Carl De Clercq. De vakbonden verlieten ook de vergadering van de ondernemingsraad nadat ze hun ongenoegen hadden geuit.